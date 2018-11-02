تجديد حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع الأول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري في التجمع الأول.



كان قسم شرطة التجمع الأول، ألقى القبض على" احمد.أ." عاطل، و مصطفي.م.ا عاطل أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها 453 جراما لمخدر الأستروكس، 250 لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، قطعتي سلاح أبيض.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بهدف الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر اللازم.