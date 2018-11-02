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رياضة

لقطة رائعة من مدرب وادي دجلة تجاه دكة الزمالك.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد، توجه تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة لمصافحة كريستيان جروس ودكة الزمالك قبل بداية اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الفارس الأبيض محمود عبدالمنعم كهربا وابراهيم حسن ومحمود علاء ويوسف أوباما فيما سجل ثنائية الفريق الدجلاوى السنغالى ابراهيما نيداى.

وينفرد الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول المسابقة المحلية برصيد 20 نقطة فيما يتجمد رصيد الفريق الدجلاوى عند 11 نقطة فى المركز الـ 13
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