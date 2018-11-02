بعد سقوطها بالمسرح.. إليسا ترد على المشككين في إصابتها بالسرطان

قالت اللبنانية إليسا، ردا على المشككين بشأن مرضها بالسرطان، وتعمدها السقوط على المسرح خلال إحيائها إحدى الحفلات بدبي من أجل اكتساب شهرة أكبر: :" أنا إليسا مش بحاجه أني أعمل نفسي تعبانة ومغم عليا".



وأكدت إليسا، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنها متواضعة للغاية مع أسرتها و جمهورها و الجميع، يعرف ذلك ، و لكن حين يتعلق بالحديث عن عملها فيجب أن ترد عليهم بهذا الشكل .



وأضافت: "عمري ما عملت نفسي مشهورة لا علي عائلتي أو أصدقائي ، بس أول ما يحكو عن شغلي بعرف حالي".