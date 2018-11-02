شهاب وجيه: سنطرح 4 ملفات على مائدة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا سنطرح خلال مشاركتنا فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ المقرر عقده من 3 نوفمبر حتى 6 نوفمبر 4 ملفات.





وأشار وجيه فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الملفات تتمثل فى ملف تنمية أفريقيا وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ملف التعاون الأورومتوسطى، مؤكدا أن هذه الملفات الأربعة لها الألولوية للمناقشة فى منتدى شباب العالم.





وأكد المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أننا قررنا طرح ورقة أفريقيا والأورومتوسطى خلال منتدى شباب العالم، نظرا لتصاعد لنبرة التطرف فى ضفتى المتوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن التصدى للأفكار المتطرفة لايكون من خلال سياسات ، ولكن عن طريق استيعاب التحديات التى تواجه المنطقة.





واختتم تصريحاته قائلا إن هناك حالة من الحوار بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب العالم خلال الجلسة التحضيرية للمنتدى ، متوقعا أن يخرج هذا المنتدى بنتائج جيدة.



