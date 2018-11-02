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رياضة

شاهد رد فعل مدرب وادي دجلة عقب إحراز الأهداف في مرمى الزمالك.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد، رد فعل تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة واللاعبين عقب تسجيل فريقه أمام الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الفارس الأبيض محمود عبدالمنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمود علاء ويوسف أوباما فيما سجل ثنائية الفريق الدجلاوى السنغالى ابراهيما نيداى.

وينفرد الفريق الأبيض بصدارة ترتيب جدول المسابقة المحلية برصيد 20 نقطة فيما يتجمد رصيد الفريق الدجلاوى عند 11 نقطة فى المركز الـ 13
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