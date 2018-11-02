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حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقة عجوز

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:16 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقة عجوز بمنطقة التجمع الأول.

كان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغًا من "ن. م (66 عامًا) يتهم فيه 3 عاطلين بمهاجمته وسرقة 60 ألف جنيه، من داخل شقته.

بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وضبطهم، وتعرف المجني عليه عليهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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