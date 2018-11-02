روتاري الإسكندرية صن رايز ينظم حملة تبرع بالدم..صور

نظم نادي روتاري الإسكندرية "صن رايز" برئاسة الدكتورة إيمان شفشق، حمله تبرع بالدم وذلك وذلك داخل نادي سبورتنج بالاسكندريه، تحت رعاية محافظ المنطقة الروتاريه ٢٤٥١ عبد الحميد العوا.



تقدم للتبرع عدد ٩٨ فردا وبعد الكشف عليهم حسب حالتهم الصحية وجد من بينهم عدد ٦٥ فردا صالحا للتبرع، حيث كانت حصيلة الحملة عدد ٦٥ كيس دم.



كان نادي روتاري الإسكندرية "صن رايز" قد تبرع في وقت سابق بمستلزمات طبية خاصة بالحملة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" "100 مليون صحة"، لإدارة الجمرك الطبية بالإسكندرية.