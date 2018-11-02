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حوادث

تجديد حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي - اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم في قضية رشوة.

وكشفت تحقيقات فهد مجدي وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة مصطفى بركات رئيس النيابة عن ورود معلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بطلب مهندس بحي المعادي مبالغ رشوة من المستثمرين في بناء العقارات مقابل إنهاء إجراءاتهم فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم، وتم تسجيل لقاءاته ومكالماته .

وقال المستثمر "الراشي" في التحقيقات أنه يعمل في مجال إنشاء العقارات، وأن الموظفين بالحي يقومون بالضغط عليه وإجباره على دفع مبالغ الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعقارات التي يقوم بإنشائها رغم عدم ارتكابه ثمة مخالفات وأنه يضطر لتقديم المبالغ المالية لهم حتي يتمكن من انهاء إجراءاته وعمله ..مضيفا أنه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه للمتهم مقابل إجراء تعديلات في الرسوم الهندسية للعقار الذي يمتلكه.
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