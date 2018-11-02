غراب يستقبل نواب الشرقية لبحث مشكلات المواطنين ومتابعة المشروعات التنموية

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نواب البرلمان عن مراكز ( الزقازيق – القنايات – ديرب نجم ) لبحث واستعراض مشاكل المواطنين في دوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وقرية وحي ، في حضور حامد هبيلة السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له على زيارته لمحافظة الشرقية للتعرف على احتياجات المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية في قطاعات الصحة – الشباب والرياضة – التموين – مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الأبنية التعليمية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المشروعات المفتوحة في جميع القطاعات الخدمية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .



كما قدم محافظ الشرقية الشكر للنواب لاهتمامهم الدائم وتواصلهم المستمر مع الجهاز التنفيذي لإنهاء مصالح وطلبات المواطنين ، وكذلك تذليل العقبات أمام الشركات المُسند لها تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.



ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من السادة النواب والتي تتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات مياه شرب وصرف صحي ومراكز شباب ومدارس لخدمة أبناء دوائرهم .



وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية الإستفادة من الأراضي التابعة لهيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة.



وطلب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بوضع تصور متكامل لتحويل المحافظة لمركز متخصص في علاج الحروق والتجميل وذلك بعد المستوى المتميز لمستشفى الحروق والتجميل بمركز ههيا والذي شهد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له وقاموا بتفقد أقسام الإستقبال والعيادات الخارجية وقسم الرجال بالمستشفى وقسم الحريم حيث يشمل كل قسم عدد 10 أسرة مزودين بغرفتي عزل بكل قسم بالإضافة إلى قسم ما بعد العمليات وقسم العناية المركزة وتشمل عدد 6 أسرة ، وأشادوا بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المستشفى لتتكون الفكرة لدى المحافظ بأن تتحول الشرقية لمركز متخصص في علاج الحروق والتجميل.