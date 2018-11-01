أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا

قال الدكتور عمرو أبو النصر، أسٍتاذ جامعي، إنه ليس من حق أحد ان يفرض سيطرته ووصيته علي أحد، لذلك فلا يحق لأحد أن يمنع ارتداء النقاب.



وأضاف أبو النصر خلال لقائه مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج «بر الأمان» على قناة «صدى البلد» أن هناك أكثر من 5 ملايين منتقبة في مصر لهن كل الحرية طالما لا يسببن ضررا لاحد.



ووجه حديثه للكاتبة فريدة الشوباشي: «عايزين نخلص من صداعكم علشان نعرف نشتغل، وانتم السبب واخرتونا 200 سنة لورا».

