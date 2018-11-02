قوى عاملة البرلمان: الأجور والمعاشات الحالية لا تتماشى مع الوضع الاقتصادى

قال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة لدراسة زيادة الأجور والمعاشات، خاصة فى ظل تدنى الأجور والمعاشات ، والتى لا تتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالى فى بلدنا.



وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت فى اجتماعها الاخير وزير المالية بزيادة الأجور والمعاشات ، خاصة فى ظل زيادة الأسعار ، مؤكدا انه أمر عاجل ولابد أن يعاد النظر فيه فى أسرع وقت ممكن.



وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هذه اللجنة من المقرر ان تدرس الوضع المالى وتكلفة الزيادة فى الأجور والمعاشات، مشيرا إلى أن كل ذلك فى النهاية سيصب فى مصلحة استقرار الوضع فى بلدنا.



وكان قد قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيها رئاسيا لدراسة وضع الأجور داخل الدولة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح أجور المواطنين وسيتم الانتهاء منها قبل انتهاء السنة المالية.



وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أن هيكل أجور الدولة به تشوهات، خصوصا في ظل تواجد حركة داخل الدولة ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن الطبقة المتوسطة تأثرت بالإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار ولابد من مساعدتهم.



وأوضح أن زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الحكومية ليست مشكلة المجتمع ككل، خصوصا أن أعدادهم لا تتخطى 5 ملايين مواطن.

