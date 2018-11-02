حركة تغييرات جديدة في قيادات مديرية الصحة بسيناء

قرر الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إجراء تغييرات في القيادات داخل ديوان عام المديرية حيث تم نقل مديري شؤون العاملين والشئون الإدارية بديوان عام المديرية بالعريش، وتكليف مديرين جديدين، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة.



وأكد طلحة، في بيان، الخميس، أنه تم تكليف حامد حسن محمد، موظف بإدارة شؤون العاملين بالمديرية، للعمل مديرًا لشؤون العاملين، بدلا من سيد حسين ، والذي تم نقله للعمل بمستشفى العريش العام.



وأشار إلى تكليف سعد جبريل، منتدب من محافظة كفر الشيخ، للعمل مديرًا للشؤون المالية والإدارية بديوان عام المديرية، بدلا من سعد عويضة، والذي تم نقله للعمل بالوحدة الصحية لحي العبور بالعريش.



قال طلحة، أن التغييرات التي يقوم بإجرائها بهدف ضخ دماء جديدة في مختلف إدارات المديرية، ولصالح حسن سير وانتظام العمل.



يذكر أن وكيل الوزارة قام الأسبوع الماضي بنقل مدير الشؤون القانونية بالمديرية، الي الادارة الصحية بالعريش وتكليف مدير آخر للعمل كمدير للشؤون القانونية.