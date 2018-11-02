شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

بكلمات مؤثرة نعت الفنانة شريهان الإعلامى الكبير حمدى قنديل وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " توتير" ، حيث غردت شريهان قائلة : " كان وسيظل في نفسي سيرته طيبة حسنة عطرة، سلوكه وأفعاله وخلقه وأخلاقه وسمعته جميلة نقية نظيفة" .



وأضافت شريهان : " إنسان مصري محترم مثقف غير مدعي ولا متناقض نقي حر ، رحمة الله على الإعلامي الكبير والأستاذ العظيم حمدي قنديل وخالص عزائي إلى حبيبتي وصديقتي ونجمة عظيمة جميلة من نجوم قلبي إنسانيًا وفنيًا " .