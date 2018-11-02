موقع أمريكي يكشف تكلفة رحلة ميلانيا ترامب إلى القاهرة

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي عن تكلفة رحلة السيدة الأولى الأمريكي ميلانيا ترامب إلى القاهرة، قائلا إنها تكلفت ما يقرب من 95 ألف دولار أمريكي.



وقال الموقع إن ميلانيا ترامب وفريقها أقاموا في فندق سميراميس أثناء رحلتهم إلى القاهرة، الشهر الماضي، إلا أنه لم يذكر عدد الغرف التي حجزتها ميلانيا وفريقها.



وأضاف الموقع أن تكلفة الليلة الواحدة في الفندق تتراوح بين 119 دولارا إلى 699 دولارا أمريكيا، إلا أن مكتب السيدة الأولى الأمريكية لم يجب على حقيقة هذه الأرقام من عدمه.



ومن جانبه قال المتحدث باسم السيدة الأولى الأمريكية إنها قضت ساعات قليلة في القاهرة، حيث لم تقم الليل في القاهرة، وغادرتها في نفس يوم الوصول.



وتأتي هذه التكاليف الجديدة لتنضم إلى ما تسببت فيه العائلة الأمريكية الحاكمة من تكاليف أثناء رحلاتها، وإقامتها في منتجع الجولف، وغيرها من الرحلات.