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محمد فهمي: أقمت دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة أمام المحاكم الكندية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الصحفي السابق محمد فهمى بقناة الجزيرة ، أنه لم يكن يعلم أن تصريح الجزيرة بالعمل في مصر تم سحبه من قبل الحكومة المصرية إلا بعد فترة من عملي، وأقمت دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة أمام المحاكم الكندية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC ، أمس الخميس، أن قناة الجزيرة وظفت الإخواني جمال نصار المطلوب قضائيًا في مصر.

وتابع فهمي قائلا:اشترطت على قناة الجزيرة عدم نشر أي مادة باللغة الإنجليزية على القناة العربية ولكنهم نشروها على قناتهم بمصر.
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