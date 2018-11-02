مصطفى مدبولي يغادر القاهرة على رأس وفد في زيارة للصين

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصرى، متجها إلى الصين للمشاركة بمعرض الصين الدولى الأول للاستيراد المقرر إقامته بشنغهاى بالصين في الفترة من 4-10 نوفمبر الجارى.



وأنهى رئيس الوزراء إجراءات السفر عبر استراحة الصالة الحكومية بالمطار على متن الطائرة المتجهة إلى الصين.



تأتى مشاركة رئيس الوزراء بناءً على دعوة تلقاها من الرئيس الصينى شى جينبينغ، وتحل مصر ضيف شرف المؤتمر الذي سيحضره عدد كبير من قادة الدول.