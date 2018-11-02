لطيفة ومحمد الحلو بالقاهرة ومحمد ثروت على مسرح أوبرا دمنهور بمهرجان الموسيقى العربية

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع و العشرين يقام فى الثامنة مساء الجمعة 2 نوفمبر حفلا من فاصلين على المسرح الكبير لدار الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي يحيي الفاصل الاول المطرب العراقي همام ابراهيم والمطربة سومة بالاضافة الي فقرة مميزة يقدمها عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح .



اما الفاصل الثاني تشدو خلاله المطربة التونسية لطيفة التي تشارك لاول مرة بالمهرجان بباقة من اشهر الاعمال التي قدمتها علي مدار مشوارها الفني .



وفى نفس التوقيت يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى يتضمن فاصلين الاول لنجوم الفرقة عاطف عبد الحميد ، ريم حمدي ، محمد شوقى ، احمد الوزيري ، مازن دراز ، انغام مصطفي ، احمد صبري ، حنان عصام و احمد محسن اما الفاصل الثانى يتغني خلاله النجم محمد الحلو بالعديد من اغانى الطرب الأصيل الى جانب باقة من اجمل اعماله .



و علي مسرح اوبرا دمنهور يقام حفل من فاصلين بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر يحيي الفاصل الاول نخبة من نجوم الغناء بالاوبرا عصام محمود ، اميرة احمد ، رضوي سعيد ، محمود عبد الجميد اما الفاصل الثاني يقدم خلاله النجم محمد ثروت مجموعة من اروع اعمال الموسيقي العربية.



ويشهد للمرة الاولي مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا حفل فني كبير يحيي الفاصل الاول الفنانين تامر نجاح ، نهي حافظ ، ابراهيم فاروق و غادة ادم .اما الفاصل الثاني يحمل اطلالة مميزة للنجمة نادية مصطفي تشدو خلال بمجموعة متنوعة من اغاني الطرب بجانب باقة من اشهر اعمالها .