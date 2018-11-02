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مرأة

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يقول المعالج بالأعشاب محسن النادي إن بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة المعروفة بفوائدها الطبية والغذائية على فيتامين E والفلافونويد وحمض اللينوليك.

وتحتوي هذه البذور أيضًا على مضادات أكسدة نباتية تسهم في الوقاية من عدة أنواع من السرطانات من بينها سرطان الثدي كما تحمي من ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على مستويات السكر في الدم، وتسهم في التئام الجروح والوقاية من الاعتلال العصبي.

مرض الزهايمر هو مرض عصبي يرتبط بالعمر ويقود لانخفاض في الوظائف المعرفية والإدراكية، ويقدر بأنه نحو خمسة ملايين شخص في الولايات المتحدة مصاب بهذا المرض.

ويسهم البوليفينول الموجود في بذور العنب في الوقاية من التعرض للزهايمر ويحمي من التغيرات في الأنسجة العصبية التي تسبب المرض.

يفضل استخدامه طازجًا حيث تحتوي على نسبة عالية من المواد المفيدة.

من فوائد البذور أيضا : تحسين الرؤية الليلية و لمرضى البواسير ولمريض السكري ومضاد للشيخوخة كما يساعد على التخلص من البدانة بالإضافة إلى أنه منشط جنسي للرجل والمرأة .
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