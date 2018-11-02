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برلمان

برلمانى: هناك معدات بـ مصانع الغزل والنسيج من سنة 1923

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتطوير المحالج، لافتا إلى إنها من أقدم الصناعات الموجودة التي تميزت بها مصر عالميا،فى فترات سابقة.

وأوضح متولى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك عدة أسباب أدت إلى انحدار هذه الصناعة منها عدم تحديث المصانع والمعدات وعدم مخاطبة وتجديد الأسواق الخارجية وتحديث تصميمات المنتجات بما يتناسب مع أحدث الصيحات العالمية إضافة إلى عدم جودة تغليف المنتجات، لافتا إلى أنه إذا تم العمل على معالجة الأسباب المذكورة مع تدريب الشباب وتأهيل الشباب ستتطور الصناعة بالتأكيد.

وتابع قائلا:" لما ابتدينا نشتغل فى تطوير هذه الصناعة بمساعدة خبراء أجانب اكتشفنا أن فيه ان فيه معدات من 1923 لم يتم تحديثها والاجانب عرضوا علينا مبالغ طائلة لشرائها وعرضها بمعارض خارجية.

كان قد كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على إنهاء مهمة ثقيلة تتمثل فى إنهاء مديونيات تاريخية لصالح جهات سيادية كالبنك القومى للاستثمار، وزارات البترول والكهرباء، بجانب البنوك التجارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة طموح لتطوير الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج .
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