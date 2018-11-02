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مرأة

هاني الناظر ينشر فيديو لسيدة بريطانية أجهضت طفلها للتحذير من التصرف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشر هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على صفحته الشخصية بالفيسبوك صورة مؤثرة لسيدة بريطانية على صفحتها الشخصية صورة لِجنينها ذو الأربعة عشر أسبوعا .

وتظهر الصورة اكتمال نمو الأصابع وذلك بعد ان قامت بعملية إجهاضه وشعرت بالندم علي ما فعلت فنشرت الصورة بهدف مناشدة الأمهات علي عدم الإقدام علي هذه العملية البغيضة.

وقال الناظر هذه الصورة توضح بالدليل القاطع أن الإجهاض طالما لا يوجد سبب طبي مثل خطورة حقيقية علي صحة الأم أو الجنين فانه عملية قتل مكتملة الأركان
هاني الناظر ينشر فيديو لسيدة بريطانية أجهضت طفلها للتحذير من التصرف
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