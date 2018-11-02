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محافظات

مياه الشرب بأسوان: قطع المياه عن بعض المناطق لإجراء أعمال صيانة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن إجراء أعمال الصيانة لخط مياه محطة مياه الشلال الإرتوازية ومحطة مياه جبل شيشة .

وسوف يترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق "الشلال ، جبل شيشة، وفرق الأمن ، والصداقة القديمة ، ومطلع المدينة الصناعية الجديدة ، والمدينة الصناعية الجديدة ، وعزب كيما التى تضم الفرن والمرشح والسنية والنهضة والتحرير ، ومنطقة الأولى بالرعاية ، وعمارات كيما شرق ، والسيل الجديد.

ومن المقرر أن يتم إنقطاع المياه عن المناطق سالفة الذكر إعتبارًا من الساعة السادسة صباح غد السبت وحتى الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم .

وتهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والإتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان .
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