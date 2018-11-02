ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى لقطاع تأمين محور قناة السويس بمنافذ بورسعيد من إحباط تهرب جمركى لكمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 داخل أحدث السيارات.

كان العقيد محمد عدس رئيس تحريات منافذ بورسعيد والقوة المعاونة اشتبهوا في سيارة ملاكي بدا على قائدها الارتباك لحظة دخوله منفذ الرسوة الجمركي.

وباستيقاف قائدها وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات المغادرة لمدينة بورسعيد حاول سائق السيارة رقم ط ع د ٣١٩٢ اقتحام الشادوف الخاص بالمنفذ بسرعة.

وعلى الفور تم إغلاق الشادوف ففر السائق مسرعا تاركا السيارة وبتفتيش السيارة تبين وجود ٤٧٠ دستة بوكسر أطفال و٢٥ دستة شراب نباتى و ٥٠ دستة شراب أطفال مخبأة فى التانك والأبواب وجوانب السيارة.

تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وإخطار الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن مالك السيارة وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة.
إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد
إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد
إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد
إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد
إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد
loading...

ترشيحاتنا

بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

حقيقة إنقاذ طفل عثر عليه حيا بعد 3 أيام لسقوط الطائرة الإندونيسية.. صور

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

بعد تصدر تريند تويتر.. إطلالات ملكة جمال سوريا سارة نخلة حديث السوشيال ميديا

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

تعرف على حكم زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟