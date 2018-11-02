إحباط تهريب ملابس أطفال وشرابات داخل تانك سيارة من منفذ بورسعيد

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى لقطاع تأمين محور قناة السويس بمنافذ بورسعيد من إحباط تهرب جمركى لكمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 داخل أحدث السيارات.



كان العقيد محمد عدس رئيس تحريات منافذ بورسعيد والقوة المعاونة اشتبهوا في سيارة ملاكي بدا على قائدها الارتباك لحظة دخوله منفذ الرسوة الجمركي.



وباستيقاف قائدها وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات المغادرة لمدينة بورسعيد حاول سائق السيارة رقم ط ع د ٣١٩٢ اقتحام الشادوف الخاص بالمنفذ بسرعة.



وعلى الفور تم إغلاق الشادوف ففر السائق مسرعا تاركا السيارة وبتفتيش السيارة تبين وجود ٤٧٠ دستة بوكسر أطفال و٢٥ دستة شراب نباتى و ٥٠ دستة شراب أطفال مخبأة فى التانك والأبواب وجوانب السيارة.



تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وإخطار الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن مالك السيارة وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة.