استعدادا لانطلاق منتدى شباب العالم.. وزير الداخلية يتابع الإجراءات النهائية للتأمين..ويتفقد قوات تأمين مطار شرم الشيخ وقوات الانتشار السريع.. واجتماع مع القيادات الأمنية وتكليفات بالمتابعة

- وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ قبل ٢٤ ساعة من مؤتمر شباب العالم

- تفقد قوات التدخل السريع والنقاط الأمنية فى محيط المطار

- متابعة النقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق مدينة شرم الشيخ







تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولى.



وتابع وزير الداخلية، الإجراءات المتبعة لتأمين الركاب وفحص الحقائب ووجه بتحرى أقصى درجات الدقة في تطبيق الإجراءات على مدار ال ٢٤ ساعة والاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة التي تساعد في سرعة الفحص الجيد على نحو يساهم فى تقليل الوقت الذي يقضيه المسافرون داخل المطار وبما يضمن توفير أقصى درجات التأمين للمترددين على المطار.



‎كما تفقد القوات والخدمات الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المطار واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المطار.



كما أجرى وزير الداخلية اليوم جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم والذي ستنطلق فعالياته السبت المقبل، حيث تفقد عددا من النقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق مدينة شرم الشيخ.. والتقى القوات واطمأن على درجات الاستعداد واليقظة والجاهزية .



ووجه وزير الداخلية خلال الجولة ، باتخاذ التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للغاية للمترددين على المحافظة .



وأشاد وزير الداخلية فى نهاية جولته بالانضباط فى الأداء ، والروح المعنوية المرتفعة للقوات والتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، مؤكدًا أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظة وحرص على أداء الواجب ، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسئوولياتهم الوطنية، انطلاقًا من حرصهم على أن تظهر البلاد بمظهر حضارى يليق بمصر أمام العالم أثناء فترة انعقاد المنتدى.



كما عقد محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله مدينة شرم الشيخ إجتماعًا بعددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، وذلك لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم.



واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى واطمأن سيادته من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية وعلى استيعاب القوات للمهام المكلفة بها ، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة مشيرًا إلى أن الانضباط والدقة والروح المعنوية العالية ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين.



كما كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية .



من جانبهم أكدت القيادات الأمنية أن القوات المشاركة فى عملية التأمين فى حالة استنفار أمنى وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنتدى وكافة نطاقات المدينة لا سيما خلال فترة انعقاد المنتدى.