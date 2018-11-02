شاهد.. 30 صورة من معرض لا شيء يتلاشى في متحف قصر المنيل

قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في المعرض الفني المؤقت الذي يستضيفه متحف قصر المنيل برئاسة د.ولاء الدين بدوي المدير العام، وذلك تحت عنوان"لا شيء يتلاشى .. كل شيء يتحول".



وخلال جولتنا كشف لنا مدير عام المتحف أن المعرض مستمر لمدة شهر وينتهي في 27 نوفمبر الحالي،حيث يحمل المعرض فكرة جديدة صنعت حالة رائعة بين الماضي والحاضر،وأكدت ان الفنان المصري مستمر في إبداعاته على مر العصور مهما تغيرت الأزمنة وظروف الحياة.



وتابع: الأعمال التي يتضمنها المعرض من إبداعات 28 فنانا مصريا من الأجيال المختلفة من جيل الرواد والشباب، وقد حظيت بإعجاب كل حضور الافتتاح وعلى رأسهم د.خالد العناني وزير الآثار وسامح شكري وزير الخارجية ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط وغادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ووزير الاثار الاسبق د. زاهى حواس ورجل الأعمال نجيب ساويرس ونخبة من السفراء والملحقين الثقافيين والمهتمين بالفن والتراث.



وأوضح أن فكرة المعرض تعتمد على جذب الزوار بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق وضع الأعمال الفنية في حدائق القصر وقاعاته المختلفة،لتمتزج مع الطابع الفني والتاريخي له.



وأكد لـ صدى البلد أن إدارة المتحف اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالقصر ومكوناته التاريخية والأثرية، مؤكدا عدم ملامسة أي من أعمال المعرض لأي مقتنيات أثرية من مقتنيات القصر.

