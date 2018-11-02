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حوادث

ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بقطاع تأمين محور قناة السويس بمنافذ بورسعيد في ضبط سيارة اقتحمت المنفذ قبل هروبها وإحباط تهريب أطقم أدوات مائدة وملابس غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت قوة تأمين المنفذ فوجئت بالسيارة رقم ط ع ه ٥٢٥٧ تقتحم منفذ الرسوة الجمركي فتم السيطرة عليها قبل هروبها من الخط الأمني الأخير المنفذ.

وبتفتيش السيارة تبين وجود ٣٠٠ تيشرت بناتى و ٨ أطقم أدوات مائدة بعدد ٥٧ قطعة و ٨ أطقم أدوات مائدة بعدد ٥٢ قطعة داخل كراسى وشنطة السيارة.

تم تحرير محضر ضبط برقم 139594 لسنة 2018 والتحفظ علي المضبوطات والسيارة والسائق.
ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت
ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت
ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت
ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت
ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت
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