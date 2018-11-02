جزيرة الإرهاب.. فيلم وثائقي يكشف دور القناة في تأجيج الصراعات بالمنطقة .. شاهد

أذاعت فضائية "DMC" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "جزيرة الإرهاب"، تناول دور قناة الجزيرة القطرية في تأجيج الصراعات ونشر الانقسامات في الدول العربية، وكيف استخدمتها الأسرة الحاكمة لبث الفرقة بين الأشقاء، إضافة إلى علاقاتها الغامضة بالتنظيمات الإرهابية، ودعمها اللامحدود لجماعة الإخوان الإرهابية.



ويستند الفيلم الذي عرضه الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC"، مساء أمس الخميس، إلى شهادات لبعض العاملين السابقين بقناة الجزيرة القطرية وتحدث فيه عدد من الشخصيات منهم محمد فهمي مراسل الجزيرة و المحامي فرج فتحي، إضافة إلى عدد من المحللين السياسيين.