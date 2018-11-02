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رياضة

العامري فاروق لجماهير الأهلي: شجعوا ناديكم للفوز باللقب الأفريقي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وقال العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" رسالة إلى جماهير الأهلى العظيمة ..اليوم بمشيئة الله نهائى أفريقيا.. اليوم يومكم بمشيئة الله فى تشجيع الأهلى من أول دقيقه إلى آخر ثانية.. تشجيع حماسي مثالي راقى يشد من أزر اللاعبين لبذل أقصى الجهد لإسعادكم فتركيز اللاعبين داخل الملعب هو تفاعل فوري مع تركيز الجمهور فى التشجيع المثالى القوى المحفز على الأداء العاليوالاستمرار فى بذل الجهد دون توقف.. فبطولة أفريقيا التاسعة هدف بإذن الله أتمنى أن نرى المدرجات مليئه بالتشجيع المثالى والراقى والقوى".

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