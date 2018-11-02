مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية يكشف تعاونها مع الإرهابيين بسيناء

قال مراسل الجزيرة الإنجليزية السابق في سيناء، محمد صبري، إن القناة تعاونت مع الإخواني حسام الشوربجي أحد عناصر جماعة الإخوان الهاربين بتركيا؛ في تصوير الأحداث الإرهابية بالعريش وقت حدوثها نظير مبالغ مالية كبيرة.



وأكد "صبري" خلال الفيلم الذي عرضه الإعلامي أسامة كمال، أن الشوربجي قام بتصوير تفجير الكتيبة 101 بالعريش، مستغلًا في ذلك عددًا من الأطفال القصر بحسب شهادة أحمد سالم الصحفي الحالي بقناة الجزيرة.



وكانت فضائية "DMC" ذاعت فيلمًا وثائقيًا بعنوان "جزيرة الإرهاب"، تناول دور قناة الجزيرة القطرية في تأجيج الصراعات ونشر الانقسامات في الدول العربية، وكيف استخدمتها الأسرة الحاكمة لبث الفرقة بين الأشقاء، إضافة إلى علاقاتها الغامضة بالتنظيمات الإرهابية، ودعمها اللامحدود لجماعة الإخوان الإرهابية.



واستند الفيلم الذي عُرض ببرنامج "مساء DMC"، مساء الخميس، إلى شهادات لبعض العاملين السابقين بقناة الجزيرة القطرية وتحدث فيه عدد من الشخصيات منهم محمد فهمي مراسل الجزيرة والمحامي فرج فتحي، إضافة إلى عدد من المحللين السياسيين.