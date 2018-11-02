تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن والدتها تعتقد أن الإصابة بالسرطان، ليس له علاج على الإطلاق، وعندما علمت بإصابة ابنتها بسرطان الثدى، غضبت كثيرا ولم تستوعب الموقف.



وتابعت إليسا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم" المذاع عبر قناة CBC، أنها طمأنت والدتها عليها وأنها تجرى الفحص باستمرار وهذا ما جعلها تهدأ قليلا.



وأشارت إلى أن إطلاقها أغنية "كل اللى بيحبونى" كان لتوصيل رسالة لكل السيدات اللاتى يعانين من هذا المرض.





