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وزير المالية: لدينا القدرة على تحسين ظروف الاستثمار .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي كيان دولي محترف لديه خبراء اقتصاد على مستوى عال من الاحترافية، وعندما يصدر بيانًا بأنه أجرى مراجعات تؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن الحكومة تنفذ الإصلاحات، فإن هذا يعطي ضمانة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال: «أن المواطن قد يستشعر نتائج الإصلاح الاقتصادي، ويري ارتفاعا في الأسعار، ونحن نرد على ذلك بأن انتقال الاقتصاد من حالة الركود للإنعاش، يظهر أثره في مرحلة تالية، فيراه المواطن في وظائف جديدة، وإنتاج، وتحسين خدمات، وأمور الحياة والمعيشة».

ولفت، إلى أن إشادة صندوق النقد الدولى تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين، على أن هذه الدولة لديها القدرة في تحسين ظروف الاستثمار.

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