ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من ضبط ومصادرة 310 كرتونة تحتوى على اطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بمنطقة القابوطى بحى الضواحى.



وقال المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة أنه تلقى إشارة من الحي بملاحظة أحد المخازن بمنطقة القابوطى يتواجد بداخله بضاعة وكراتين معدة للتهريب.



وأكد أبو زهرة أنه فور العرض علي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمر بسرعة مداهمة المخزن ومصادره الكراتين التى تبين بالفحص وجود أجهزة اطقم صينى متنوعه للعرائس معدة للتهريب وغير خالصة الرسوم الجمركية بداخلها.



ولفت أنه فور الضبط أمر اللواء عادل الغضبان باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتسليم المضبوطات بمحضر الي مسئولى مديريه التموين



وشدد أبوزهرة ان هذه الحملات تاتى فى اطار توجيهات السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأحياء بتكثيف حملات محاربة بؤر التهريب بمختلف أحياء المحافظة لقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد القومى وتسيئ الى الى ابناء المحافظة.



واكد ابوزهرة على استمرار هذه الحملات المكثفة حتى القضاء نهائيا على تلك الظاهرة.