ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من ضبط ومصادرة 310 كرتونة تحتوى على اطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بمنطقة القابوطى بحى الضواحى.

وقال المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة أنه تلقى إشارة من الحي بملاحظة أحد المخازن بمنطقة القابوطى يتواجد بداخله بضاعة وكراتين معدة للتهريب.

وأكد أبو زهرة أنه فور العرض علي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمر بسرعة مداهمة المخزن ومصادره الكراتين التى تبين بالفحص وجود أجهزة اطقم صينى متنوعه للعرائس معدة للتهريب وغير خالصة الرسوم الجمركية بداخلها.

ولفت أنه فور الضبط أمر اللواء عادل الغضبان باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتسليم المضبوطات بمحضر الي مسئولى مديريه التموين

وشدد أبوزهرة ان هذه الحملات تاتى فى اطار توجيهات السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأحياء بتكثيف حملات محاربة بؤر التهريب بمختلف أحياء المحافظة لقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد القومى وتسيئ الى الى ابناء المحافظة.

واكد ابوزهرة على استمرار هذه الحملات المكثفة حتى القضاء نهائيا على تلك الظاهرة.
ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد
ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد
ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد
ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد
ضبط 310 كرتونة تحتوى على أطقم صينى معدة للتهريب داخل أحد المخازن بضواحى بورسعيد
loading...

ترشيحاتنا

مواطن يستغيث بوزير الداخلية بعد سرقة سيارته تحت تهديد الكلاب البوليسية.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

تجمع أكثر من دولة عربية في انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزير المالية: لدينا القدرة على تحسين ظروف الاستثمار .. فيديو

الخارجية الروسية تكشف حقيقة معرفتها بمقتل جمال خاشقجي

3 فوائد غير متوقعة لتناول القرفة باللبن

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟