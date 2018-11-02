شاهد.. إليسا تكشف سبب ارتدائها ملابس طويلة خلال برنامج ذا فويس

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن سبب ارتدائها ملابس طويلة خلال تصوير حلقات برنامج المواهب " ذا فويس"، مضيفة " أن الأطباء كانوا يسحبون من يدها كميات من المياه يستخدمونها للعلاج من السرطان مما أدي إلى تورم تلك المنطقة.



وتابعت " إليسا " خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج " معكم " والمذاع عبر قناة "cbc"، أن الأطباء ظلوا يسحبون "المياه " من يدها طيلة تصوير حلقات البرنامج ، قائلة :" كانت مرحلة صعبة نفسيا ، الحمد لله اني كنت محاطة بناس قريبة مني ، و لجأت للعلاج النفسي".



وأردفت:" خضعت للعلاج الإشعاعي ، وهو عبارة عن علاج بيحرق مش بيوجع بس ، بتعرضي لأشعة يوميا لمدة 45 يوما".

