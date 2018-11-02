ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إليسا: بعدما رأيت تعاطف الجمهور أدركت سر اختبار الله لي بالمرض.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
إليسا
إليسا
حمزة شعيب
قالت المطربة اللبنانية إليسا، إنها لم تكن تتوقع حجم ردود الأفعال التي أحدثها كليبها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي كشف عن مرورها بتجربة مرض سرطان الثدي وشفائها منه.

وتابعت إليسا، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، والمذاع عبر قناة "cbc"، أنها أرادت من خلال حكايتها الذاتية في الكليب أن تبعث برسالة للنساء في العالم العربي، وفي كل العالم.

أشارت إلى أنها بعدما رأت تعاطف الجمهور معها، عرفت سر اختبارها من الله بهذا المرض، ربما ليكون رسالة للنساء في العالم العربي، ففي لبنان مثلًا زادت نسبة النساء اللاتي أجرين فحصا مبكرا لمرض سرطان الثدي.

نوهت إلى أنها كانت واثقة من أن الكليب سيحدث ضجة، لكنها لم تكن تعرف ما إن كانت ستكون ضجة إيجابية أو سلبية.

loading...

ترشيحاتنا

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

تجمع أكثر من دولة عربية في انترناشونال فاشون أورد.. صور

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

الزمالك يتقدم على وادى دجلة بهدفين فى شوط أول مثير .. فيديو

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

بعد تصدر تريند تويتر.. إطلالات ملكة جمال سوريا سارة نخلة حديث السوشيال ميديا

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

لقطة رائعة من مدرب وادي دجلة تجاه دكة الزمالك.. فيديو

وزير المالية: لدينا القدرة على تحسين ظروف الاستثمار .. فيديو

3 فوائد غير متوقعة لتناول القرفة باللبن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟