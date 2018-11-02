إليسا: بعدما رأيت تعاطف الجمهور أدركت سر اختبار الله لي بالمرض.. فيديو

قالت المطربة اللبنانية إليسا، إنها لم تكن تتوقع حجم ردود الأفعال التي أحدثها كليبها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي كشف عن مرورها بتجربة مرض سرطان الثدي وشفائها منه.



وتابعت إليسا، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، والمذاع عبر قناة "cbc"، أنها أرادت من خلال حكايتها الذاتية في الكليب أن تبعث برسالة للنساء في العالم العربي، وفي كل العالم.



أشارت إلى أنها بعدما رأت تعاطف الجمهور معها، عرفت سر اختبارها من الله بهذا المرض، ربما ليكون رسالة للنساء في العالم العربي، ففي لبنان مثلًا زادت نسبة النساء اللاتي أجرين فحصا مبكرا لمرض سرطان الثدي.



نوهت إلى أنها كانت واثقة من أن الكليب سيحدث ضجة، لكنها لم تكن تعرف ما إن كانت ستكون ضجة إيجابية أو سلبية.



