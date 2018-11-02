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حوادث

ضبط 597 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 597 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم فحص (25) قائد سيارة بنقطة التحرير بكيما بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .

كما تم ضبط 3 مركبة توك توك ودراجة نارية و 2 سيارة بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 147 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 75 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.
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