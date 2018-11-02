رئيس جامعة بورسعيد يتابع استعدادات كلية التربية لمؤتمرها السنوي الدولي

استقبل الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رىيس الجامعة خلال زيارة الأخير التفقدية للكلية للوقوف على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي الدولي للكلية .



وخلال الزيارة استعرض شمس انتظام وتواجد طلاب الفرق المختلفة في المحاضرات وإعلان الجداول الدراسية عليهم في الأماكن المخصصة بكل قسم علمي.



واستمع شمس لعرض تفصيلي من عميد الكلية عن ما يقدم للطلاب من رعاية وخدمات وممارسة أوجه النشاط الطلابي منذ اليوم الأول للعام الجامعي.



وشدد شمس علي قيام الجامعة بوضع كافة إمكاناتها في خدمة العملية التعليمة وممارسة كافة طلابها لممارسة كافة أوجه الأنشطة الطلابية والتي تفخر جامعة بورسعيد بحصول طلابها على العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات بين الجامعات.



كما وجه سيادته رسالة لأسرة الكلية للإعداد الجيد من الآن للامتحانات ورسالة لابنائة الطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات العملية والنظرية القادمة متمنيا لابنائة الطلاب التوفيق والنجاح.

