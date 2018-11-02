ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشرف على توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
ايمن محمد
أشرف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على توزيع الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانون التشكيليون، المشاركون فى فعاليات منتدى فنون شباب العالم، فى عدد من الأماكن بمدينة شرم الشيخ لتكون فى استقبال ضيوف منتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال يومين بشرم الشيخ.

وشكل محافظ جنوب سيناء لجنة من أساتذة النحت من كليات الفنون التشكيلية، وتم التشاور معهم من أجل تحديد الأماكن التى تم وضع فيها الأعمال الفنية وتم وضع الأعمال اليوم فى مطار شرم الشيخ وأمام قاعة المؤتمرات الدولية الجديدة التي ستشهد فعاليات منتدى شباب العالم، وحديقة الصداقة الدولية قرب مطار شرم الشيخ الدولي.

واستضافت مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر، فعاليات منتدى فنون شباب العالم، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وأقيم استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام، وشارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

وأشاد، محافظ جنوب سيناء، بالأعمال التي أنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت فى العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية فى ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون فى استقبال الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر بعد غد السبت، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون فى ابهى صورها.

وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم المنتدى، إن المنتدى شارك فيه أشهر الفنانين التشكيلين من 40 دولة منها ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وانجلترا، والسعودية بالإضافة إلى مصر، مشيرًا إلى أن تنظيم المؤتمر على هذا المنتدى على أرض مدينة شرم الشيخ أضاف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسى من جوانب إظهار الأمن والسلام والجمال التى تتمتع به مصر حاليًا، بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات التى واجهت القيادة السياسة بكل صبر وتفانى ومجهود حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من ظواهر ونتائج الإصلاح الاقتصادى.
محافظ جنوب سيناء يشرف على توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ.. صور
محافظ جنوب سيناء يشرف على توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ.. صور
محافظ جنوب سيناء يشرف على توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مسئول سعودي كبير: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

جيسي العاصي:"أطلب من أخوتي المحجبات ياخدوا بإيدي ويدعولي"

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

تعرف على حكم عدم ترتيب الصلاة الفائتة لسنوات

فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

الحركة الوطنية: منتدى الشباب فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم

قبل وقوع الكارثة.. الشرطة البريطانية توقف طيارا قبيل إقلاعه بدقائق

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ.. صور

مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية يكشف تعاونها مع الإرهابيين بسيناء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟