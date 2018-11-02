وزيرة الصحة تجري حركة تعديلات بالوزارة

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتعيين الدكتور على محروس ، رئيسا لقطاع الطب العلاجي بالوزارة.



كما وافقت على تعيين نهال الشاعر، رئيس للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة خلفا للدكتور على محروس.



كما وافقت على تعيين الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر منصب مدير عام المستشفيات .