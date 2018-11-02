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أخبار البلد

وزيرة الصحة تجري حركة تعديلات بالوزارة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتعيين الدكتور على محروس ، رئيسا لقطاع الطب العلاجي بالوزارة.

كما وافقت على تعيين نهال الشاعر، رئيس للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة خلفا للدكتور على محروس.

كما وافقت على تعيين الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر منصب مدير عام المستشفيات .
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