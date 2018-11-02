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محمد دياب يكشف سر إطالة شاربه..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
حمزة شعيب
أفصح الفنان محمد دياب، عن سر إطالة "شاربه" مؤخرا، قائلا :"شنبى باكل بيه عيش.. وأول مرة أربى شنبى فى حياتى".

وأشار "دياب" خلال حواره مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أنه يشترك فى مسلسل صعيدى يحمل اسم "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، ودوره فى هذا العمل أن يطلق شاربه، مشيرا إلى أن الفنان بهاء سلطان من أحب المطربين إليه، وقال عنه: "أحب صوت رجالى لقلبي هو بهاء سلطان.. وأنا بعشقه".

وعن مشهد زفافه مؤخرا قال دياب، إنه أسرع شخص يكتب كتابه حيث تم عقد قرانه بشكل سريعا للغاية، وعندما سيتزوج لن يقيم حفل زفاف، لأنه لا يحب الزحمة.
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