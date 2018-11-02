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مرأة

لون ظلال العيون تلجأ إليه عارضات الأزياء ..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر ظلال العيون أو ما يعرف بالأيشادو من أهم الأشياء المهمة بالمكياج، لذلك فلابد مواكبة الموضة والألوان التي تناسب كل فصل
وقد يكون استخدام الألوان القوية عند تطبيق مكياج هي موضة هذا العام. 

ومن الألوان القوية المنتشرة هو اللون الأخضر، هذا اللون بتدرجاته الفاتحة والداكنة يمنحكِ جمال لعينك ونظرة جريئة.

واللافت أن اللون الأخضر انتشر كثيرًا بين النجمات كعارضة الأزياء كايا غربر، آشلي غراهام، إليزابيث غريس وبالوما إلسيسر.
لون ظلال العيون تلجأ إليه عارضات الأزياء ..صور
لون ظلال العيون تلجأ إليه عارضات الأزياء ..صور
لون ظلال العيون تلجأ إليه عارضات الأزياء ..صور
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