السقطى: تعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والبنوك لدعم المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة

أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الحكومة و منظمات الأعمال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الجهاز المصرفى لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة وحل المشاكل التى تواجه القطاع وتعرقل نموه مؤكدا أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالبلاد.



وقال السقطى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه سيتم الإعلان عن أماكن المجمعات الصناعية المخصصة لمشروعات القطاع بالمحافظات ديسمبر القادم .



وأضاف أنه برغم زيادة حجم التمويلات الموجه للقطاع المشروعات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع ب 200 مليار جنيه بفائدة 5% خلال خمس سنوات، إلا أن المبادرة لم تحقق المستهدفة منها منذ اطلقها فى يناير 2016.