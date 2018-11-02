مجلس جامعة بني سويف يقر نظام الشكاوى الإلكتروني

أقر مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة استحداث نظام إلكتروني جديد لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.



وأضاف "حسن" يأتى ذلك فى إطار التخفيف على كل المنتمين للجامعة ومساعدتهم فى تلقي خدمة إلكترونية متكاملة، وذلك استكمالا لمنظومة تحويل كل المعاملات الإدارية والعلمية بالجامعة إلى الشكل الإلكتروني.



وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الهدف من هذا النظام تسهيل الإجراءات الخاصة بتلقي شكاوى واستفسارات واقتراحات كل المنتمين للجامعة من طلاب وأعضاء وعاملين، وعملية إدارتها ومتابعتها والرد عليها في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال موقع الجامعة ، والجدير بالذكر أن برنامج الشكاوى مهدى من وحدة نظم المعلومات الإدارية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.