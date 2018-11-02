ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يقر نظام الشكاوى الإلكتروني

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أقر مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة استحداث نظام إلكتروني جديد لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأضاف "حسن" يأتى ذلك فى إطار التخفيف على كل المنتمين للجامعة ومساعدتهم فى تلقي خدمة إلكترونية متكاملة، وذلك استكمالا لمنظومة تحويل كل المعاملات الإدارية والعلمية بالجامعة إلى الشكل الإلكتروني.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الهدف من هذا النظام تسهيل الإجراءات الخاصة بتلقي شكاوى واستفسارات واقتراحات كل المنتمين للجامعة من طلاب وأعضاء وعاملين، وعملية إدارتها ومتابعتها والرد عليها في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال موقع الجامعة ، والجدير بالذكر أن برنامج الشكاوى مهدى من وحدة نظم المعلومات الإدارية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو

تعرف على حكم زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

محمد فهمي: قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء 3 دول

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

جروس يرفض منح لاعبيه راحة بعد الفوز على وادي دجلة

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

اتهام شركة أدوية بالتسبب في قتل أطفال حديثي الولادة ببريطانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟