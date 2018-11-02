نشاط مكثف لمستقبل وطن خلال الساعات الماضية..الحزب يطلق فعاليات فى عدد من المحافظات لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس..وينظم حفلا جماهيريا بالسيدة زينب لسداد مصروفات الطلبة غير القادرين

مستقبل وطن الجيزة يوفر البطاطس بـ6 جنيهات للكيلو

توزيع 32 طن بطاطس على مدار 4 أيام

حفل جماهيري لحزب مستقبل وطن بميدان السيدة زينب

مستقبل وطن: ألمانيا تعترف بدور مصر العالمى فى قضايا الإرهاب



شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاطا مكثفا، حيث عقد عددا من الفعاليات فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس فى السوق ، حيث نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، فعالية مركزية كبرى، لمحاربة الغلاء ورفع العناء عن المواطنين ، من خلال سيارات مجهزة لبيع البطاطس بسعر ٦ جنيهات للكيلو، وتم استلام ٨٠ طن بطاطس من تجار في بعض المحافظات وجار استلام كميات أخرى.



جاءت الفعالية برعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة، أحمد الشرانى أمين الفلاحين، القبطان أحمد مرعى أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.



انطلقت الفعالية من قسم الهرم حتى قسم الجيزة، وجاءت كالآتي: قسم الهرم (بجوار مسجد الصباح وحدائق الأهرام البوابة الأولى شارع جاردينيا)، قسم ٦ أكتوبر (الحي السادس منطقة المستقبل ومنطقة الأمل)، قسم بولاق الدكرور (شارع فيصل مدخل شارع كعابيش)، وقسم العجوزة (ميت عقبة عند نفق وادي النيل وامام مركز شباب ميت عقبة، بخلاف سيارات متجولة في بعض المراكز والأقسام ).



كما غطت الفعالية قسم إمبابة (شارع السودان مدخل جراش امبابة اتجاه إمبابة)، قسم الدقي (ميدان السلطان بجوار باب نادي الصيد اتجاه شارع الثورة وشارع التحرير بجوار محطة مترو البحوث)، وأخيرا قسم الجيزة (موقف المنيب).



ولاقت الفعالية إقبالا كثيفا من قبل الأهالي بهذه المناطق، ومن المقرر استمرار المزيد من الفعاليات خلال الأيام المقبلة لتغطية جميع أقسام ومراكز الجيزة والقضاء على الأزمة نهائيا.



وقام حزب مستقبل وطن بالدقهلية ، برئاسة النائب محمد المرشدى ، بتوفير سيارة لبيع البطاطس بسعر 5 جنيهات للكيلو بمدينة طلخا ضمن مبادرة احنا معاك التي كان قد أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.



وقال محمد المرشدي أمين الحزب ان تلك المبادرة تأتي لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولمواجهة جشع التجار فى بيع البطاطس، وبيعها بأسعار مخفضة.



وأكد المرشدى أنه تم توزيع 5 أطنان و 570 كيلو بإجمالي 31 طنا و 618 كيلو علي مدار 4 ايام.



كما نظمت أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن حفلا جماهيريا بميدان السيدة زينب بحضور النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب عن الدائرة والمهندس جمال حنفي عضو هيئة مكتب المحافظة وسيد هريسى ( امين القسم ).



وقامت امانة الحزب بالقاهرة خلال الحفل بالإعلان عن قيام امانة السيدة بسداد المصروفات لعدد ٦٠٠ من الطلبة غير القادرين بالدائرة وكذلك توزيع الحقائب المدرسية على العديد من الطلبة.



وأكد مسئولو الحزب بأن تحركهم يأتى فى إطار المبادرة التى أطلقها الحزب تحت مسمى (احنا معاك ) ، والتى تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المناطق التي تحتاج إلى خدمات بجميع المجالات.



كما أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، دراسة حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ألمانيا، وأهمية وودلالات الزِّيارة، وتحليل واقع وتطور العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة الألمانيَّة، مع الوقوف على أهم المكاسب المُتحققة والمُحتملة للزِّيارة، وسُبل بناء وتعزيز شراكة مُستدامة بين القاهرة وبرلين.



وتناولت الدراسة، الدلالات والمكاسب وسُبل تعزيز الشراكة، حيث قام الرئيس "عبد الفتاح السيسى" فى الثامن والعشرين من أكتوبر 2018 بزِيارة لألمانيا لمدة 4 أيام، وتأتى تلك الزِّيارة تلبيةً لدعوة المُستشارة الألمانيَّة "أنجيلا ميركل" للمشاركة فى أعمال القِمة الُمصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكُومات أعضاء المبادرة الألمانيَّة للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، وتعتبر تلك الزِّيارة الثالثة للرئيس "السيسى"، وتشكّل قمته مع "ميركل" السادسة له، وتكتسب الزِّيارة أهمية خاصة كون التواجد الرئاسىّ يحمل طابعين: أحدهما مِصريًّا يعنى بالعَلاقات الثنائيَّة بين القاهرة وبرلين، وثانيهما إفريقيًّا يعنى بالشراكة الأوروبيَّة الإِفريقيَّة على مستوى قارىّ.



وأشارت الدراسة، إلى أهمية زيارة الرئيس السيسى إلي ألمانيا، حيث أُطلِقَتْ القِمة المُصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانيَّة للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين بناءً على مُبادرة دعتْ إليها المُستشارة الألمانيَّة "ميركل" فى عام 2017، بغية تعزيز التعاون الاقتصادىّ مع القارة الإِفريقيَّة، وإتاحة الفرصة لتحسين الظروف لجذب الاستثمار الخاص، بما فى ذلك مجالات البنية الأساسية للدول الإِفريقيَّة، وبمقتضى المُبادرة تتعاون الدول الإِفريقيَّة مع شركاء التنمية والمنظمات الماليَّة الدوليَّة المعنية بالأوضاع فى إفريقيا، بما فى ذلك بنك التنمية الإِفريقىّ والبنك الدولىّ وصُندوق النقد الدولىّ، للعمل على وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدا، كما يعكس توقيت الزِّيارة الحالية للرئيس "السيسى" لألمانيا دلالة مهمة فيما يتعلق بوجود رُؤْية مُخططة ومدروسة للتحركات الرئاسيَّة الخارجيَّة، فلم يكن اختيار ألمانيا وغيرها من الدول محط الزِّيارة الأخيرة للرئيس محض الصدفة، بل كان أمرًا مدروسًا ومُخططًا وفقًا للاحتياجات الحالية للاقتصاد المِصرىّ، كما هو الحال في زيارة الرئيس لليونان ثم روسيا ثم السودان.



وأضافت:"تتوجيًا لتلك الزِّيارات الخارجيَّة الناجحة، وقبل أيام من انطلاق مُنتَدى شباب العالَم برعاية الرئيس، جاءتْ زِيارة "السيسى" الحالية لبرلين تأكيدًا على انشغال مِصر بالقضايا العالَميَّة، لاسِيَّما الإِرهاب والهجرة غير الشرعيَّة، كما تعكس الزِّيارة قوة العَلاقات بين مِصر وأكبر اقتصادات فى أوروبا، وأن مِصر تعمل على تأكيد تعاونها مع الجميع فى ظل مبدأ المصالح المُشتركة وليستْ التبعية، كما أنها تأتى مواكبة لعملية التنمية والبناء والإصلاح الشامل التى تقودها الدولة المِصريَّة، وتحمل زِيارة "السيسى" لألمانيا مجموعة من الدلالات والاعترافات من قِبل أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، ويتمثل أبرزها في الاعتراف بدور مِصر العالَمىّ فى قضايا الإِرهاب والهجرة غير الشرعيَّة، والاعتراف بعودة الدور المِصرىّ فى دعم التنمية الإِفريقيَّة.



وتلخصت الدراسة، إلى واقع وتطورات العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة الألمانيَّة، في عدد من النقاط التي تأتي في البداية التبادل التجاري، والاستثمارات الألمانيَّة فى مِصر، والتعاون الإِنمائىّ، وذكرت الدراسة النتائج والمكاسب الاقتصاديَّة من زِيارة "السيسى" لألمانيا، حيثُ تمَّ على هامش الزِّيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائيَّة بين القاهرة وبرلين، وتضمنت النتائج والمكاسب الأقتصادية للزيارة رسائل مهمة أبرزها شهادة دُوَليَّة بتعافى الاقتصاد المِصرىّ، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.



واختتمت الدراسة، :"تبقى ثمة متطلبات لبناء شراكات قويَّة مُستدامة، فرغم أهمية التحركات الرئاسيَّة المِصريَّة، إلا أن مُستقبل العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة الخارجيَّة يتطلب رؤى وإستراتيجيات جديدة للبناء على أساس المصالح المُشتركة، حتى تتحقق استدامة العَلاقات الإستراتيجيَّة الاقتصاديَّة، بحيثُ لا ترتبط فقط بالتوجهات الرئاسيَّة، وفى هذا الإطار، يمكن استثمار الجانب المؤسسىّ فى العَلاقة المِصريَّة الألمانيَّة، والمُتمثل فى اللَّجنة الاقتصاديَّة الألمانيَّة المِصريَّة المُشتركة فى برلين، بحيثُ تتولى مهمة تحويل الاتفاقيات المُبرَمة إلى خُطوات ملموسة ومُحدَّدة على أرض الواقع، وإجراء عملية مراجعة دورية لمستوى تلك العَلاقات والمشروعات، ومعرفة ما تمَّ إنجازه، وما لم يتم إنجازه، والتغلب على العقبات أولًا بأول".



هذا بالإضافة إلى استثمار واستغلال المُنتَدى الاقتصادىّ المِصرىّ الألمانىّ فى الترويج للفرص ومجالات الاستثمار الواعدة فى مِصر أمام الاستثمارات الأجنبيَّة من خلال إرسال وفود شعبيَّة من رجال أعمال وإعلاميين وبرلمانيين بشكلٍ دورى؛ لتعريف رجال الأعمال فى الدول المُستهدفة بفرص الاستثمار فى مصر، والتركيز على ما تمتلكه من مزايا نسبية يسعى لها أىّ مُستثمِر سواء بشكل فردىّ أم فى شكل تكتل اقتصادىّ، خاصةً فيما يتعلق بحجم السوق المحليَّة، وتوافر الموارد الطبيعية، وعناصر الإِنتاج مُنخفضة التكلفة.

