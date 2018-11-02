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مرأة

تعرف على 10 فوائد لوجبة الإفطار

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدمت خبيرة التغذية جيهان الحفني علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك 10 فوائد لوجبة الإفطار وبعض العناصر التي يمكن أن نعتمد عليها في الإفطار للتمتع بصحة جيدة حيث إن لها اهمية كبيرة وهي :


- تحسن عملية الأيض في الجسم مما يسهل خسارة الوزن الزائد

- تنظم مستوى الأنسولين في الدم

- تساعد على النمو بشكل صحيح

- تقوي جهاز المناعة في الجسم وتزيد من الإنتاجية

- تقلل من نسبة الكولسترول الضار في الجسم

- تحد من الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

- تزيد من الشعور بالهدوء مما يزيد القدرة على التحكم بالأعصاب خلال اليوم

- تقلل من الشعور بالتعب والتوتر والكسل والخمول لذلك ينصح بتناول وجبة إفطار مع مشروب صحي خالي من الكافيين

- تحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم لأنها تزوده بالطاقة اللازمة لزيادة حيويته لذلك يجب أن تتضمن العناصر الغذائية اللازمة من ألياف وفيتامينات ومعادن

- لابد من الحرص على اختيار وجبة الإفطار الملائمة للسيطرة على العادات الغذائية بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

- تزيد من القدرة على التركيز وتحسن من عمل الذاكرة والدماغ وتحسن من الحالة النفسية

- العناصر الغذائية الواجب توفرها في وجبة الافطار /

١. النشويات: لأنها تساهم في إمداد الجسم بالطاقة ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالنشويات الخبز ويفضل الخبز المصنع من الحبوب الكاملة

٢. البروتينات: ويفضل تناول البيض في وجبة الإفطار لأنه يمنح الجسم البروتينات التي تزيد الشعور بالشبع

٣. الخضروات: لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات و الماء

٤. الفواكه: لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم

٥. الألبان: مثل الحليب الخالي أو القليل الدسم ومشتقاته

٦. الدهون: مثل الدهون الغير المشبعة كزيت الزيتون والمكسرات
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