العلمين الأولى فى مبادرة القضاء على فيروس سي

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح تفوق مدينة العلمين كأعلى مدينة من مدن المحافظة الثمانية تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى القضاء على فيروس سى.



وأضاف أن نسبة مشاركة المواطنين على مستوى المحافظة وصلت إلى نسبة 42% من اجمالى المستهدف من الحملة بمطروح .



واشاد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتفوق قطاع العلمين فى تنفيذ المبادرة ، حيث قرر صرف مكافأة لمسئولى الحملة بالعلمين تشجيعا لهم .



