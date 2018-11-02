تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فنى صحى بمطروح

وافق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فنى صحى بجوار الأرض المخصصة لإقامة مجمع طبى تعليمي بمطروح .



ووجه محافظ مطروح خلال اجتماع المجلس الاقليمى للصحة بالاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مشددًا على حُسن التعامل مع المرضى وذويهم وتقديم خدمة طبية متميزة .



كما طالب الغرابلي بعرض دراسة متكاملة لاقامة مركز متكامل للاورام لخدمة مرضى مطروح بدل من السفر للمحافظات الاخرى المجاورة .



