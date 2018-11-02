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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فنى صحى بمطروح

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
نور محمود
وافق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فنى صحى بجوار الأرض المخصصة لإقامة مجمع طبى تعليمي بمطروح .

ووجه محافظ مطروح خلال اجتماع المجلس الاقليمى للصحة بالاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مشددًا على حُسن التعامل مع المرضى وذويهم وتقديم خدمة طبية متميزة .

كما طالب الغرابلي بعرض دراسة متكاملة لاقامة مركز متكامل للاورام لخدمة مرضى مطروح بدل من السفر للمحافظات الاخرى المجاورة .

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تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فنى صحى بمطروح

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