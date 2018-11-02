ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 476 مخالفة مرورية في مطروح

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
صدى البلد
نور محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط وتحرير 476 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 35 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.
loading...

ترشيحاتنا

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

شاهد.. رسالة نارية من مصطفى بكري لمذيعي قناة الجزيرة

رئيس الوزراء الكندي في معضلة قبل الانتخابات التشريعية بسبب الخلاف مع السعودية

برلماني: شهادات محو الأمية تتكلف مليار جنيه وتباع بـ100 جنيه

الزمالك يتقدم على وادى دجلة بهدفين فى شوط أول مثير .. فيديو

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا

بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

الترجي يرفض المران في ملعب برج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟