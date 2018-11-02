6 باندات و12 ساعة مزيكا فى مهرجان بلاك آند وايت..16 نوفمبر

يستعد جمهور المزيكا فى القاهرة لحضور أطول حفلة غنائية فى القاهرة خلال موسم الشتاء، والتى تجمع 6 باندات مصرية معا للمرة الأولى فى حفل واحد يستمر على مدار 12 ساعة متواصلة من اللايف ميوزيك، ويحتضنها مسرح فاميلي بارك، فى الواحدة مساء الجمعة 16 نوفمبر.



وتقدم الحفلة توليفة غنائية من أبرز الفرق الغنائية فى ساحة الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، شارموفرز ومسار إجباري ووسط البلد، بمشاركة بلاك تيما وكراكيب وديسكو مصر، تحت مسمى مهرجان "بلاك أند وايت" الموسيقى، والذي يعتمد فى نسخته الأولى على فكرة "تجميعة الباندات الكبرى" وتقديمها فى يوم كرنفالي طويل.



وتأتي هذه التجربة بالتزامن مع إطلاق فرقة مسار إجباري ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم"، والذى طال انتظاره لعام كامل، ويعيدها للساحة الجماهيرية بعد غياب 3 سنوات عن آخر ألبوماتها "تقع وتقوم"، كما يأتي المهرجان مع ظهور بشائر ألبوم بلاك تيما الجديد، بعد قرابة 3 أعوام أيضا عن آخر ألبوماتها "غاوي بنى آدمين" مع اقتراب صدور الألبوم الثانى والمنتظر لفرقة شارموفرز، فى حين تشدو فرقة وسط البلد بمقتطفات من ألبومها الجديد "بنطلوني الجينز"، الذى ظهر للنور مطلع العام الجاري، وتعود فرقة كراكيب للجمهور بشكل موسيقى جديد بعد إعادة هيكلة الباند.