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فن

مترو ينطلق من مسرح ملك الأحد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك الأحد المقبل، على مسرح "ملك" برمسيس في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن العرض يدور حول الأفكار التي تسجن الإنسان بكثرتها وزحامها فتقوم بعزله عن الواقع الخارجي من خلال "يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

و"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا.
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