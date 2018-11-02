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فن

نوران أبو طالب تقدم سهرة طربيات..8 نوفمبر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، عبر سهرة طربيات تقدم خلالها مزيجا من روائع الأغنية العربية خلال الثلاثين سنة الأخيرة بمشاركة عازف الباص جيتار سامر جورج، على مسرح رووم آرت سبيس فى جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء الخميس المقبل 8 نوفمبر.

وبدأت نوران أبو طالب أولى خطوات رحلتها الغنائية باولى حفلاتها العام الماضي، واشتهرت بأغنيتها المصورة "ما مد"، كما حققت قاعدة جماهيرية واسعة المدى مؤخرا بمشروعها الموسيقى الجديد "إلى فيروز" الذى تعيد خلاله إحياء أشهر أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، بمزيج موسيقى يتكل بالأساس على تيمة البساطة بلمسات من الكلارينيت والإيقاعات والباص جيتار، وبدأت نوران مشوراها المنفرد بأولى حفلاتها الرسمية العام الماضى، واشتهرت بأغنيتها المصورة "ما مد".


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