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مرأة

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يصادف اليوم، الجمعة ، عيد ميلاد الفنانة ندي بسيوني فهي من مواليد 1963 وقد أكملت اليوم عامها الـ 55 .

واشتهرت ندي بسيوني بأناقتها ، فهي من النجمات التي تحرص علي ظهورها متألقة دائما ، باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها.

ونعرض لكِ مجموعة من الصور لأجمل إطلالات ندي بسيوني فى مناسبات مختلفة.
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور
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