في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

يصادف اليوم، الجمعة ، عيد ميلاد الفنانة ندي بسيوني فهي من مواليد 1963 وقد أكملت اليوم عامها الـ 55 .



واشتهرت ندي بسيوني بأناقتها ، فهي من النجمات التي تحرص علي ظهورها متألقة دائما ، باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها.



ونعرض لكِ مجموعة من الصور لأجمل إطلالات ندي بسيوني فى مناسبات مختلفة.